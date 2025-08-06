Lefkoşa ve Boğaztepe’de 9 Kişi Tutuklandı

Lefkoşa ve Boğaztepe’de 5 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, uyuşturucu madde tasarrufuyla ilgili üç ayrı olayda toplam 9 kişi tutuklandı.

1. Olay – Lefkoşa Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi:

Saat 21.55 sıralarında Lefkoşa Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, E.E.E.İ. (E-30) yönetimindeki araç durduruldu. Araçta yolcu olarak bulunan İ.M.A.A. (E-29), polis ekiplerini görünce yaya olarak uzaklaşmaya çalıştı ancak alıkonularak üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Araçta yapılan aramada ise yeşil reçeteye tabi 2 adet hap bulundu. Her iki şahıs tutuklandı.

2. Olay – Lefkoşa Medeniyet Caddesi:

Saat 22.45 sıralarında Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin devriyesi sırasında, yaya olarak bulunan İ.U. (E-39), S.G. (E-36), A.K. (E-29) ve S.Ç. (E-33), polis yaklaşınca şüpheli hareketler sergileyerek yanlarında bulunan bir paketi yere attı. Pakette yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Dört şahıs tutuklandı.

3. Olay – Boğaztepe, Tatlı Market Önü:

Saat 23.40 sıralarında İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan S.M. (E-36)’nin şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı tespit edilen M.A. (E-31) da tutuklandı. M.A.'nın Bafra’daki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram daha uyuşturucu madde ele geçirildi.

Her üç olayla ilgili soruşturmalar polis tarafından sürdürülmektedir.