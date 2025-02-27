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Lefkoşa ve Çevresinde Peş Peşe Trafik Kazaları!

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Alkol ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kazalarda bir motosiklet sürücüsü yaralanırken, bir araç alev alarak kullanılamaz hale geldi.
Lefkoşa ve Çevresinde Peş Peşe Trafik Kazaları!

26-27 Şubat 2025 tarihlerinde Lefkoşa ve çevresinde meydana gelen trafik kazaları, alkol ve dikkatsiz sürüş nedeniyle ciddi sonuçlar doğurdu.

Motosiklet ve otomobil çarpıştı
Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde saat 20:30 sıralarında, Emir Uyanık (27) yönetimindeki MG 686 plakalı araç, 70 miligram alkol etkisi altındayken, U dönüşü yapmak için dikkatsiz şekilde şerit değiştirmesi sonucu, aynı istikamette seyreden Hudayberdy Rozyyev (27) yönetimindeki RH 241 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada Rozyyev yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi. Emir Uyanık ise alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından tutuklandı.

Orta refüjde aydınlatma direğine çarptı
Aynı gün 23:30 sıralarında, Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde İbrahim Sular (28), 51 miligram alkol etkisi altında VP 467 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Akaryakıt kaçağı nedeniyle araç yandı
Ercan-Gaziköy Anayolu üzerinde 27 Şubat saat 00:05 sıralarında Yaşar Koşar (57), PH 872 plakalı aracıyla Gaziköy yönüne ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü betonuna çarptı. Kaza sonrası araçtan sızan akaryakıtın alev alması sonucu, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Virajı alamayan araç 3 metre derinliğe düştü
Tatlısu-Geçitkale Anayolu üzerinde saat 01:30 sıralarında, Ramadan Öke (35) yönetimindeki SC 551 plakalı araç, sola virajı alamayarak yoldan çıkıp yaklaşık 3 metre derinliğe düştü. Araç sürücüsü, kendi imkanlarıyla hastaneye giderek müşahade altına alındı.

Takla atan araç beton bariyerlere çarptı
Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde saat 01:30 sıralarında Ramazan Edis (53) yönetimindeki HL 146 plakalı araç, Asal Oto Galeri önlerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç tavanı üzerinde durdu. Kazada yaralanan olmazken, soruşturma devam ediyor.

Yetkililer, trafikte daha dikkatli olunması ve alkol etkisi altında araç kullanılmaması konusunda sürücüleri uyardı

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