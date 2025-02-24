Lefkoşa ve Demirhan’da Market Hırsızlığı: 3 Zanlı Tutuklandı

20-21 Şubat 2025 tarihleri arasında, Lefkoşa ve Demirhan’da faaliyet gösteren iki ayrı markette hırsızlık olayları yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, müşteri olarak girdikleri marketlerden, satışa sunulan toplam 79,187.39 TL değerindeki 7 şişe alkollü içkiyi kasada ödeme yapmadan dışarı çıkararak çaldı.

Olayın polise bildirilmesi üzerine başlatılan detaylı soruşturmada, hırsızlıkla bağlantılı olduğu belirlenen A.Ö. (Erkek, 43), E.D. (Erkek, 19) ve Y.A. (Erkek, 18) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma kapsamında, zanlıların Girne’de kaldığı ikametgahta arama yapıldı. Aramada, hırsızlık şüphesiyle 51 şişe alkollü içki, 49 paket çikolata ve çeşitli kişisel bakım ürünleri ele geçirilerek emare olarak alındı. Polis, soruşturmayı sürdürmekte