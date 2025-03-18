Lefkoşa ve Gazimağusa Yolunda Peş Peşe Trafik Kazaları!

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu'nda ve Lefkoşa Atatürk Caddesi'nde sabah saatlerinde iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Bir kazada alkollü sürücü tutuklandı.

18 Mart 2025 tarihinde sabah erken saatlerde Lefkoşa ve Gazimağusa bölgesinde iki ayrı trafik kazası yaşandı.

İlk kaza saat 05:30 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Hacıömeroğlu (37), yönetimindeki MG 474 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrederken Halkbank Çemberi’ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce çemberi çevreleyen bordür taşlarına, ardından çemberin üzerine çıktıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

İkinci kaza ise saat 05:35’te Lefkoşa Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Deniz Arpaç (22), 145 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PL 200 plakalı araç ile doğu istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağında park halinde bulunan VA 082 plakalı araca çarpan sürücü kazayı hafif atlatırken, yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor