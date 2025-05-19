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Lefkoşa ve Gazimağusa’da Alkollü Sürücülerin Neden Olduğu Kazalarda 2 Kişi Yaralandı

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18 Mayıs 2025 tarihinde Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu ve Gazimağusa Fevzi Çakmak Bulvarı’nda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında alkollü sürücüler ciddi kazalara neden oldu. Her iki sürücü de hastanede müşahede altına alındı.
Lefkoşa ve Gazimağusa’da Alkollü Sürücülerin Neden Olduğu Kazalarda 2 Kişi Yaralandı

18 MAYIS 2025 TARİHİNDE, LEFKOŞA VE GAZİMAĞUSA’DA MEYDANA GELEN İKİ AYRI TRAFİK KAZASIYLA İLGİLİ POLİS TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

İLK KAZA, SAAT 18.10 SIRALARINDA, LEFKOŞA - GÜZELYURT ANAYOLU’NUN 16-17’NCİ KİLOMETRELERİ ARASINDA MEYDANA GELDİ. 139 MİLİGRAM ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLEN GÜL ŞEB (K-42), YÖNETİMİNDEKİ NR 417 PLAKALI SALON ARAÇLA GÜZELYURT İSTİKAMETİNE DOĞRU SEYİR HALİNDEYKEN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBEDEREK ORTA REFÜJDEKİ ÇELİK BARİYERLERE ÇARPTI VE TAKLA ATTI. KAZA SONUCU YARALANAN SÜRÜCÜ, LEFKOŞA DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ’NDE MÜŞAHEDE ALTINA ALINDI.

İKİNCİ KAZA İSE SAAT 20.00 SIRALARINDA, GAZİMAĞUSA FEVZİ ÇAKMAK BULVARI ÜZERİNDE MEYDANA GELDİ. ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÜRAY KÜRŞAT GÜLER (E-36), ALKOLLÜ OLDUĞU HALDE NEFES ÖRNEĞİ VERMEYİ REDDETTİ. GK 200 PLAKALI SALON ARAÇLA DOĞU İSTİKAMETİNE DOĞRU SEYREDERKEN, ECEVİT CADDESİ KAVŞAĞINA GELDİĞİNDE DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBEDEREK KALDIRIMA ÇARPTI, ARDINDAN SERBEST LİMAN BAŞKANLIĞINI ÇEVRELEYEN DUVAR, DUVAR ÜZERİNDEKİ DEMİR KORKULUKLAR VE BİR ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPIP DURDU. SÜRÜCÜ, GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILARAK CERRAHİ SERVİSTE MÜŞAHEDE ALTINA ALINDI.

HER İKİ KAZAYLA İLGİLİ POLİS SORUŞTURMASI DEVAM ETMEKTEDİR

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