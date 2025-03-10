Lefkoşa ve Gazimağusa’da Kavgalar: Öğrenci Yurdunda Yaralanma, Anayolda Sarhoşluk Olayı

Lefkoşa’da Öğrenci Yurdunda Şiddetli Kavga
9 Mart 2025 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda tartışma kavgaya dönüştü. H.Y. (E-22), B.Ö. (E-23) ve S.Y. (E-21), koridorda yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yarattıkları gerekçesiyle Ö.D. (E-20) ve S.K. (E-21) ile tartıştı. Tartışma sırasında taraflar birbirlerinin vücutlarının çeşitli yerlerine vurarak kavgaya tutuştu. H.Y. (E-22), S.K. (E-21)’nin yüzüne yumruk atarak sol gözünde kanamaya ve burnunun kırılmasına neden oldu. Olay sonrası bahse konu şahıslar polis tarafından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nda Sarhoş Kavga
10 Mart 2025 tarihinde, saat 00:45 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerindeki İnönü Kavşağı’nda başka bir olay yaşandı. E.S. (E-34), 370 mlgr alkol tesiri altında bulunurken, A.C. (E-34) ve M.R. (E-38) ise 600 mlgr alkol tesiri altındayken birbirlerine küfür etmeye başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; şahıslar elleri ve ayaklarıyla birbirlerinin vücutlarının çeşitli yerlerine vurarak şiddet uyguladı. Ayrıca yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri, bahse konu şahısları tutukladı. Soruşturma sürüyor.
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