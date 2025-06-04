Lefkoşa ve Girne’de Peş Peşe Trafik Kazaları!

Üç ayrı kazada bir kişi kırık, bir kişi ise hastanede müşahede altına alındı. Bir sürücü alkollü, diğeri ise ehliyetsiz çıktı.

03 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen üç ayrı trafik kazasında iki kişi yaralanırken, bir sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı belirlendi.

İlk kaza saat 07.30 sıralarında Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yaşandı. Özlem Bayandursun (29), 63 miligram alkollü içki tesiri altında RM 789 plakalı araçla doğu istikametinde seyir halindeyken BRT önlerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve çevre tellerinin direklerine çarptı. Kazada yaralanan olmadı, sürücü hakkında alkollü araç kullanmak ve kaza yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

İkinci kaza, saat 11.00 sıralarında Girne Semih Sancar Caddesi üzerinde meydana geldi. Hakan Aydos (53) yönetimindeki YJ 473 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden ve sağa dönmek için sinyal verip bekleyen Fatma Ceylan Civelek (22) yönetimindeki PM 386 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsünün sağ ayak bileği kırıldı. Aydos, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Günün üçüncü kazası ise saat 21.00 sıralarında yine Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda, Atatürk Stadyumu çemberindeki trafik ışıklarında yaşandı. Yunus Emre Parlak (19) yönetimindeki RH 478 plakalı araç, kırmızı ışıkta geçerek Abdul Rehman’ın (20) kullandığı LP 539 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede müşahede altına alındı.

Yapılan incelemelerde Parlak’ın sürüş ehliyeti bulunmadığı ve aracın sigortasız olduğu tespit edildi. Zanlı tutuklanırken, tüm kazalarla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor