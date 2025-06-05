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Lefkoşa ve İskele'de 62 araç trafikten men edildi

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Lefkoşa ve İskele'de denetim: 62 araç trafikten men edildi
Lefkoşa ve İskele'de 62 araç trafikten men edildi

Trafik denetimleri ile ilgili polisten yapılan açıklama ise şu şekilde:

03 Haziran 2025 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.      

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri  ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş, ancak olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 768 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 45’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 26’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si muayenesiz araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 75’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 160 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş, ancak olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 15 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 819 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 38’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i muayenesiz araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak ve 50’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 149 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 35 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

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