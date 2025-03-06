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LEFKOŞA VE İSKELE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

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Polis ekipleri sıkı denetimlerini sürdürüyor: 601 sürücüye işlem yapıldı, 86 araç trafikten men edildi
LEFKOŞA VE İSKELE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

LEFKOŞA VE İSKELE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

05 Mart 2025 tarihinde, Lefkoşa ve İskele’de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da yapılan denetimlerde:
???? İşletme kapatma saatine uymayan 1 işyeri hakkında yasal işlem yapıldı.
???? Kumarhanelerde denetimlerde, içeride bulunmaları yasak olan 7 kişi tespit edilerek işlem başlatıldı.
???? 1.080 araç sürücüsü kontrol edildi, 445 sürücüye ceza yazıldı, 50 araç trafikten men edildi.

İskele’de yapılan denetimlerde:
???? Eğlence mekanları ve içkili işletmelerde olumsuzluk tespit edilmedi.
???? Kumarhanelerde bulunmaları yasak olan 10 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
???? 845 araç sürücüsü kontrol edildi, 156 sürücüye ceza kesildi, 36 araç trafikten men edildi.

Polis ekiplerinin denetimlerine devam edeceği bildirildi

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