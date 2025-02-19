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Lefkoşa ve İskele’de Asayiş ve Trafik Denetimleri: Çok Sayıda Kişiye Yasal İşlem

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Lefkoşa ve İskele’de eş zamanlı yapılan denetimlerde, ikamet izinsiz 2 kişi ile uyuşturucu tasarrufundan 4 kişi tutuklandı. Toplamda 570 sürücüye işlem yapıldı, 55 araç trafikten men edildi.
Lefkoşa ve İskele’de Asayiş ve Trafik Denetimleri: Çok Sayıda Kişiye Yasal İşlem

18 Şubat 2025 tarihinde, saat 22.00-24.00 arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da yapılan denetimlerde, eğlence mekanları, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halka açık alanlar kontrol edildi. Ülkede yasal statüsü olmayan 2 kişi tespit edilerek tutuklandı. Ayrıca, bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulundurdukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Kumarhanelerde yapılan kontrollerde, kumarhaneye girmesi yasak olan 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde 1.459 sürücü kontrol edilirken, 369’u çeşitli suçlardan rapor edildi. 27 araç trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Ancak kumarhanelerde yapılan kontrollerde, kumarhaneye girmesi yasak olan 14 kişi hakkında işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde 1.255 sürücü kontrol edilirken, 201’i çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve 28 araç trafikten men edildi.

Polis yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti

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