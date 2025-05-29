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Lefkoşa ve İskele’de Uyuşturucu Operasyonları: İki Kişi Tutuklandı

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Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda hintkeneviri ve kokain türü uyuşturucu maddeler ele geçirildi
Lefkoşa ve İskele’de Uyuşturucu Operasyonları: İki Kişi Tutuklandı

28 MAYIS 2025 TARİHİNDE, LEFKOŞA VE İSKELE’DE NARKOTİK VE KAÇAKÇILIĞI ÖNLEME MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA İKİ KİŞİ TUTUKLANDI.

LEFKOŞA’DA C.A. (E-30) İSİMLİ ŞAHSIN KALMAKTA OLDUĞU İKAMETGAHTA YAPILAN ARAMADA, YAKLAŞIK 5 GRAM AĞIRLIĞINDA HİNTKENEVİRİ TÜRÜ UYUŞTURUCU OLDUĞUNA İNANILAN MADDE İLE TÜTÜNLE KARIŞIK HİNTKENEVİRİ BULUNAN 3 ADET SARMA SİGARA ELE GEÇİRİLDİ. SÖZ KONUSU ŞAHIS TUTUKLANDI.

İSKELE’DE İSE M.P.H. (K-47) İSİMLİ KİŞİNİN EVİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAMADA, YAKLAŞIK 10 GRAM HİNTKENEVİRİ VE 4 GRAM KOKAİN OLDUĞUNA İNANILAN UYUŞTURUCU MADDELER BULUNDU. MADDELER EMARE OLARAK ALINIRKEN, ŞAHIS TUTUKLANDI.

HER İKİ OLAYLA İLGİLİ POLİS SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

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