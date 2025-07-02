  • BIST 10142.23
  • Altın 4262.1
  • Dolar 39.8317
  • Euro 47.0606
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

Lefkoşa ve Orta Mesarya’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi

» »
Lefkoşa ve Orta Mesarya’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi
Lefkoşa ve Orta Mesarya’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi

Lefkoşa ve Orta Mesarya’da bazı bölgelere orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değiştirme çalışması nedeniyle bugün 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK açıklamasına göre söz konusu bölgelerde elektrik verilemeyecek köy ve bölgeler şunlar:

“Orta Mesarya: Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen, İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü.

Lefkoşa-Gönyeli: Dünya oto ve Rehabilitasyon merkezi civarı.

Lefkoşa-Hamitköy: Çankaya sokak, Hürriyet Sokak, Okmar Market ve civarı.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Serdar Denktaş: Memleketin bu haline seyirci kalamam, Temmuz'da partimizin duyurusunu yapacağız01 Temmuz 2025 Salı 14:43
  • Kıbrıs zirvesi için tarih netleşti: Gözler 16-17 Temmuz'da New York'ta01 Temmuz 2025 Salı 14:33
  • TC Karayolları Genel Müdürlüğü’nden KŞK’ya bağış01 Temmuz 2025 Salı 14:12
  • Tatar: Diyalog, temas ve yapıcı duruşumuzdan hiç vazgeçmedik01 Temmuz 2025 Salı 13:55
  • SOS Çocuk Köyü'nde mide bulandıran olay... 14 yaşındaki çocuğa...01 Temmuz 2025 Salı 13:42
  • KTAMS: Hükümet greve katılmayan üyelerimizin maaşlarından da kesinti yaptı01 Temmuz 2025 Salı 13:35
  • Hristodulidis, Erdoğan’ı Güney Kıbrıs’taki AB Zirve Toplantısı’na davet edecek01 Temmuz 2025 Salı 12:48
  • Alayköy’de Avans Tartışması Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Bıçakla Yaralandı!01 Temmuz 2025 Salı 12:38
  • Avans tartışması nedeniyle işverenini bıçaklamakla itham edilen zanlı 3 gün tutuklu01 Temmuz 2025 Salı 12:35
  • Gönyeli ve Gazimağusa’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı!01 Temmuz 2025 Salı 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti