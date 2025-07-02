Lefkoşa ve Tuzla’da Yangın: Otobüs ve Buğday Tarlası Zarar Gördü

Lefkoşa’da seyir halindeki bir otobüste ve Tuzla’da elektrik trafosunun kıvılcım saçması sonucu iki ayrı yangın meydana geldi. Yangınlarda araç ve tarım arazisi zarar gördü.

01 Temmuz 2025 tarihinde Lefkoşa ve Tuzla’da iki ayrı yangın olayı yaşandı. İlk yangın, saat 10.30 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sedat Çuhadar’ın kullanımındaki TYD 699 plakalı otobüste, seyir halindeyken muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda otobüsün aküleri, plastik aksamları ve bir koltuğu yanarak zarar gördü.

İkinci yangın ise saat 18.30 sıralarında Tuzla’da, St. Barnabas Kilisesi’nin yanında bulunan bir elektrik trafosunda yaşandı. Trafo kısa devre yaparak kıvılcım saçtı ve kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınsa da yaklaşık 20 dönüm biçilmemiş buğday yanarak zarar gördü. Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor