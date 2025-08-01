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Lefkoşa'da 3 tabanca ve çok sayıda canlı mermi ele geçirildi

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Lefkoşa’da polis tarafından düzenlenen “Gürz” operasyonunda 2 tabanca, şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Lefkoşa'da 3 tabanca ve çok sayıda canlı mermi ele geçirildi

Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa’da Kuzey Çevre Yolu üzerinde dün Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından bir ağaç altına bırakılan 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ile içerisinde 5 adet canlı mermiyi aracıyla almaya gelen S.A.(E-19) ve M.S.A.’yı (E-26) suçüstü tespit ederek tutukladı.

Polis, yürütülen ileri soruşturmada, tabancayı ağacın altına bıraktığı tespit edilen H.Ç.’nin (E-27) de tutuklandığını açıkladı.

S.A. ve M.S.A.’nın Gönyeli’deki ikametgahta yapılan aramada ise, tasarruflarında bir adet 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ile birlikte içerisinde takılı olan toplam 9 adet canlı mermi, ayrıca paketler içerisinde 9 mm çapında 225 adet ve 7.65 mm çapında 150 adet olmak üzere, toplam 375 adet canlı tabanca mermisi bulundu.

Soruşturma devam ediyor.

 

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