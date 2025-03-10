Lefkoşa’da 60 Gram Kokain Ele Geçirildi: İki Kişi Tutuklandı

Lefkoşa’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. 9 Mart 2025 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde devriye görevinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, park halindeki bir araçta yolcu olarak bulunan G.K. (K-19)’nin araçtan inerek bir paketi yol kenarına bıraktığını ve şüpheli hareketler sergilediğini fark etti. Ekiplerin müdahalesiyle G.K. ve araç sürücüsü T.K. (K-30) alıkonuldu.

Yapılan inceleme sonucunda, araç dışına bırakılan paketin içerisinde yaklaşık 60 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir madde tespit edildi. Söz konusu şahıslar, suçüstü hali gereği tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.