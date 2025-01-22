  • BIST 10000.04
  • Altın 3149.661
  • Dolar 35.6489
  • Euro 37.2785
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Lefkoşa’da Alkollü Sürücü Kırmızı Işıkta Duran Araca Çarptı

» »
230 Miligram Alkollü Sürücü Tutuklandı
Lefkoşa’da Alkollü Sürücü Kırmızı Işıkta Duran Araca Çarptı

21 Ocak 2025 tarihinde saat 19:30 sıralarında, Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Cafer Doğan Güneş (27) yönetimindeki FS 303 plakalı araç, 230 miligram alkollü içki tesiri altında seyrederken, Başbakanlık Trafik Işıkları Kavşağı’nda kırmızı ışıkta duran Tolun Karanfiller (54) yönetimindeki SP 535 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet veren Cafer Doğan Güneş polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • CTP, Türkiye’deki yangın felaketi nedeniyle bu akşam düzenleyeceği resepsiyonu erteledi22 Ocak 2025 Çarşamba 11:47
  • Küçük Erenköy’de Ani Ölüm: 52 Yaşındaki İurii Zhidkov Hayatını Kaybetti22 Ocak 2025 Çarşamba 11:39
  • Taçoy: YDP hükümetten ayrılacak22 Ocak 2025 Çarşamba 11:02
  • Türkiye ve KKTC’de bayraklar yarıya indirildi22 Ocak 2025 Çarşamba 10:21
  • Dövizde hareketlilik22 Ocak 2025 Çarşamba 09:44
  • Denizde fırtınamsı rüzgar bekleniyor22 Ocak 2025 Çarşamba 09:43
  • Hava bugün ve yarın sağanak yağmurlu22 Ocak 2025 Çarşamba 09:42
  • Hasan Özşen’in kesin ölüm sebebi, “Akciğer Enfeksiyonu, Solunum ve Dolaşım Yetmezliği”21 Ocak 2025 Salı 15:25
  • Göçmenköy’de Ev Yangını: Mutfak Kullanılamaz Hale Geldi21 Ocak 2025 Salı 14:44
  • Meclis Genel Kurulu'nda iki yasa tasarısı kabul edildi21 Ocak 2025 Salı 14:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti