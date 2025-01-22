Lefkoşa’da Alkollü Sürücü Kırmızı Işıkta Duran Araca Çarptı

21 Ocak 2025 tarihinde saat 19:30 sıralarında, Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Cafer Doğan Güneş (27) yönetimindeki FS 303 plakalı araç, 230 miligram alkollü içki tesiri altında seyrederken, Başbakanlık Trafik Işıkları Kavşağı’nda kırmızı ışıkta duran Tolun Karanfiller (54) yönetimindeki SP 535 plakalı aracın arka kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet veren Cafer Doğan Güneş polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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