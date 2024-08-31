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Lefkoşa’da Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Eden Suriye Uyruklu Şahıs Mahkemeye Çıktı

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Lefkoşa’da Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Eden Suriye Uyruklu Şahıs Mahkemeye Çıktı
Lefkoşa’da Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Eden Suriye Uyruklu Şahıs Mahkemeye Çıktı

Lefkoşa'da, "Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal" ve "Gizli İttifak" suçlarıyla tutuklanan Suriye uyruklu Abdullah El Muhann, 30 Ağustos 2024 sabahı mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu'nda görevli polis memuru Ozan Kuşak, duruşmada olguları detaylı bir şekilde aktardı. Polis, 29 Ağustos 2024 tarihinde saat 21:00 civarında Haspolat’ta meydana gelen olayda, El Muhann’ın Güney Kıbrıs’tan Suriye’ye gitmek amacıyla, henüz tespit edilemeyen bir noktadan 1. Derece Askeri Yasak Bölgeye gizlice girerek KKTC topraklarına geçtiğini belirtti. Zanlının ilk ifadesinde, yaklaşık 4 yıl önce Rum tarafına geçtiğini ve ülkesine dönmek istediğini, bu nedenle KKTC’ye giriş yaptığını anlattığı ifade edildi.

Polis memuru, daha önce KKTC’ye kaçak olarak gelen diğer Suriye uyruklu kişilerin de benzer ifadelerde bulunduğunu, Güney Kıbrıs'ta kendilerini Lefkoşa sınırına bırakıp “Türk tarafına gidin, onlar sizi ülkenize yollar” şeklinde bilgi verdiklerini söyledi. Zanlı ve kendisine yardım eden kişilere yönelik araştırmaların sürdüğü de vurgulandı.

Soruşturma aşamasında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep eden polis memurunun talebi üzerine, Yargıç Gülay Uğur, Abdullah El Muhann’ın 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi. Soruşturmanın devam edeceği bildirildi.

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