Lefkoşa'da bu da oldu: Kendisine baktığından dolayı bacağına bıçak soktu!

Lefkoşa'daki Kumsal Park'ta gerçekleşen olayda 18 yaşındaki zanlı tutuklandı...

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre dün gece Lefkoşa’da akıl almaz bir olay yaşandı.

Saatlerin 00.30’u gösterdiği sularda, Lefkoşa’da Kumsal Parkı içerisinde H.A.(E-18) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile kendisine baktığı gerekçesiyle Yalçın Okan Yıldırım’ı sol ayak baldır kısmından hafif şekilde yaraladı.

18 yaşındaki H.A.’nın tutuklanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.