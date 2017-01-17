 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.970
  • Altın 147,336
  • Dolar 3,7837
  • Euro 4,0320
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAReina saldırganı ile ilgili tüm bilgiler paylaşıldı

Lefkoşa'da bu da oldu: Kendisine baktığından dolayı bacağına bıçak soktu!

» »
Lefkoşa'da bu da oldu: Kendisine baktığından dolayı bacağına bıçak soktu!
Lefkoşa'daki Kumsal Park'ta gerçekleşen olayda 18 yaşındaki zanlı tutuklandı...

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre dün gece Lefkoşa’da akıl almaz bir olay yaşandı.

Saatlerin 00.30’u gösterdiği sularda, Lefkoşa’da Kumsal Parkı içerisinde H.A.(E-18) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile kendisine baktığı gerekçesiyle Yalçın Okan Yıldırım’ı sol ayak baldır kısmından hafif şekilde yaraladı.

18 yaşındaki H.A.’nın tutuklanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 1.110 üreticiye akaryakıt desteği bugün ödendi16 Ocak 2017 Pazartesi 16:32
  • Tarım Dairesi’nden Yedidalga’da tarla günü ve gece eğitimi16 Ocak 2017 Pazartesi 16:30
  • KTSO Yaşam Boyu Eğitim Merkezi “Müzakere Teknikleri Eğitimi” düzenledi16 Ocak 2017 Pazartesi 16:10
  • "Asgari ücret bu hafta yeniden görüşülecek"16 Ocak 2017 Pazartesi 15:38
  • Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak16 Ocak 2017 Pazartesi 15:26
  • Tarım Dairesi'nden yalanlama geldi!16 Ocak 2017 Pazartesi 15:19
  • KKTC'de 29 subay hakkında yakalama kararı!16 Ocak 2017 Pazartesi 14:57
  • E-Kimlik ve E-İmza Cuma günü tanıtılıyor16 Ocak 2017 Pazartesi 14:51
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak16 Ocak 2017 Pazartesi 14:51
  • Bu bölgelere su verilemeyecek16 Ocak 2017 Pazartesi 14:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti