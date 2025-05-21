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Lefkoşa'da büyük dolandırıcılık!

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Lefkoşa'da meydana gelen “suç gelirini aklama ve bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapma” suçlarından tutuklanan R.U ,E.D ve İ.Z mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa'da büyük dolandırıcılık!

Polis memuru Bora Çelebi mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlıların 2023 yılı Eylül ayında bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık ile elde ettikleri 399 bin Doları farklı kişilerin hesaplarına aktarılmasını sağlayarak suç gelirini akladıklarını söyledi.

Polis, zanlı İ.Z ile E.D'nin farkı kişilerin hesaplarına aktarılan parayı çekip R.U'ya verip komisyon aldıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların 20 Mayıs’ta tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ikisi tanık üçü zanlılara ait olmak üzere 5 adet cep telefonunun emare alındığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 2 gün ek süre talep etti.

Zanlı R.U'nun avukatı polise soruşturma kapsamında herhangi bir kamera kaydı veya banka döküm belgesi bulunup bulunmadığını sordu.

Polis, bu konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Savunma, paranın kaynağının tespit edilip edilmesini sordu, polis araştırmalarının devam ettiğini belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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