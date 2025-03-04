Lefkoşa’da Çalıştığı İşyerinden 183 Bin TL Çalan Şahıs Tutuklandı

Kasım 2024 - Şubat 2025 ayları arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir inşaat malzemeleri satış mağazasında çalışan 49 yaşındaki H.İ.T.’nin, işyeri adına sattığı ürünlerden elde ettiği toplam 183.805 TL’yi şirket hesabına aktarmadığı ve kendi tasarrufuna geçirdiği belirlendi.
Olayın polisin bilgisine ulaşmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli tespit edilerek tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor
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