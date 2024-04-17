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Lefkoşa'da Kanunsuz Silah ve Patlayıcı Madde Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

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Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Minareliköy'deki bir süpermarketin araç park yerinde yapılan aramada kanunsuz silah ve mermiler bulundu.
Lefkoşa'da Kanunsuz Silah ve Patlayıcı Madde Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ (Çevik Kuvvet, Özel Harekat ve Sivil) Ekipleri, 16 Nisan 2024 tarihinde saat 09:00 sıralarında Minareliköy'de faaliyet gösteren bir süpermarketin araç park yerinde gerçekleştirdikleri operasyonda önemli bir kanunsuz silah ve patlayıcı madde tasarrufuna el koydu.

Operasyon kapsamında, araç park yerinde park halinde bulunan E.Y.(E-46)'nin kullandığı ve M.Y.C.(E-65)'nin yolcu olarak bulunduğu araç üzerinde yapılan aramada, M.Y.C.'nin üzerinde kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bir adet tabanca, tabancaya ait iki adet şarjör ve toplam 6 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındı.

Yapılan detaylı soruşturma sonucunda, M.Y.C.'nin Karaoğlanoğlu'nda kaldığı ikametgahında da benzer şekilde bir adet tabanca ve tabancaya ait şarjörün kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu belirlendi ve bu silahlar da emare olarak alındı.

Söz konusu olayla ilgili olarak E.Y. ve M.Y.C. adlı şahıslar tutuklanarak adli makamlara sevk edildi. Polis yetkilileri, operasyonun hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesinde CÖŞ Ekipleri'nin koordineli çalışmasının önemine vurgu yaparak, toplumun güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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