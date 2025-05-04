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Lefkoşa'da kaza, yaralılar hastaneye kaldırıldı

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Lefkoşa'da kaza, yaralılar hastaneye kaldırıldı
Lefkoşa'da kaza, yaralılar hastaneye kaldırıldı

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da bu sabahın erken saatlerinde, Ayşe Kanatlı (K-31), yönetimindeki VG 981 plakalı araçla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, refüje çıkarak 3 adet ağaç ile aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Türkkan Delideniz (E-40), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Kanatlı’nın sol el bileğinde kırık, Türkkan Delideniz’in ise kaburgalarında kırık teşhisiyle yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

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