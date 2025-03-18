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Lefkoşa’da Park Halindeki Araçtan Para Çalındı: 1 Kişi Tutuklandı

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Lefkoşa’da bir aracın içerisinden toplamda 1712 Amerikan Doları ve 1100 Türk Lirası çalındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Ş.K. (E-65) polis tarafından tutuklandı.
Lefkoşa’da Park Halindeki Araçtan Para Çalındı: 1 Kişi Tutuklandı

8 Mart 2025 tarihinde saat 14.00 ile 22.00 saatleri arasında, Lefkoşa’nın Şehit Hüseyin Bora Sokak üzerindeki park alanında, park halinde bulunan bir araç içerisinden 1712 Amerikan Doları ile 1100 Türk Lirası nakit para çalındı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, hırsızlık olayında zanlı olarak görülen Ş.K. (E-65), 17 Mart 2025 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Soruşturma devam etmektedir

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