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Lefkoşa’da sahte banka belgesi ve kart dolandırıcılığı: Zanlılara ek tutukluluk!

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Telegram üzerinden sahte reklamlarla elde ettikleri kart bilgileriyle cep telefonu alışverişi yapan Ziyarad Baramov ve Alişer Bahtiyarov, sahte belge düzenleme, kişisel verileri ele geçirme ve izinsiz ikamet suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa’da sahte banka belgesi ve kart dolandırıcılığı: Zanlılara ek tutukluluk!

Lefkoşa'da meydana gelen “Sahte banka ödeme belgesi düzenleme”, “Tedavüle sürme”, “Kişisel verileri elde edip kullanma” ve “İkamet izinsiz” suçlarından tutuklanan Ziyarad Baramov ve Alişer Bahtiyarov yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Yeşildal, mahkemeye olguları aktardı. Polis, 2024 ve 2025 yılları içerisinde iki zanlının sosyal medya platformu olan Telegram isimli site üzerinden sahte isimi  Sülün Osman olan  bir şahıs ile tanışarak, bu şahısın bankalara ait sahte reklam sayfası açarak müşterilerin konu sayfaya girmesi ile kredi kartı bilgilerini alıp kendilerine vermesi üzerine Lefkoşa'da “Sharaf” isimli iş yerinin internet uygulaması üzerinden söz konusu kart bilgilerini kullanıp ilk tespitlere göre 187 bin 848 TL değerinde adet Xıoamı marka Poco X7 Pro marka cep telefonu satın alıp “Sahte Banka Ödeme Belgesi Düzenleme Ve Tedavüle Sürme Ve Kişisel Verileri Elde Edip Kullanma” suçunu işlediklerini söyledi.

Polis, Alyshır Bahtiyzrov’un yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2023 tarihinden itibaren 542 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini, her iki zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlıların evinde arama yapıldığını, iki adet bilgisayar ve 2 adet cep telefonu emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru Yeşildal, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını ifade etti.

Polis, 3 gün içerisinde zanlıların Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek doktor kontrolünden geçirildiğini, emare olarak alınan elektronik cihazların incelenmek üzere PGM Data inceleme şubesine teslim edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların 11 adet cep telefonunu 11 farklı banka kredi kartı kullanarak satın aldıklarını belirtti. Polis, zanlıların 11 telefonu daha önce alıp, sattığını, 7 taneyi aldıktan hemen sonra yakalandıklarını belirtti. Polis, kredi kartlarıyla ilgili KKTC Merkez Bankasından bilgi talep edildiğin ve cevap beklendiğini açıkladı. 

Polis, ayrıca zanlı Ziyarad Baramov’un 20-30 adet cep telefonunu bu şekilde satın aldıklarını ve bir kısmını iç piyasaya satıp bir kısmını da Türkiye ye gönderdiklerini yapılan tüm işlemlerin Telegram isimli sosyal haberleşme uygulamasından yapıldığını ve bu yazışmalara ait zanlıların cep telefonlarında müştekilerin kart numaraları ile kişisel bilgilerinin olduğunu ve bu yönde görüşmelerin mevcut olduğunu beyan ettiğini açıkladı. Polis, elektronik cihazlar üzerinde PGM Data İnceleme Şubesi tarafından yapılacak olan inceleme sonucunda daha fazla mağdurun çıkmasının aşikar olduğunu ve konu cep telefonlarının akıbetinin ne olduğunun araştırılacağını belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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