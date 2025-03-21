Lefkoşa’da Sahte Satış Sözleşmesiyle Dolandırıcılık

Yetkisi Olmayan Kişi Sahte Evrakla 10 Bin Sterlin Temin Etti

Lefkoşa’da 16 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, B.K. (50), kendisine yetki verilmediği halde bir şahsa ait daire için sahte satış sözleşmesi düzenledi. Ardından, bu daireyi başka bir kişiye 80 bin Sterlin karşılığında satmak üzere anlaştı ve karşı tarafın güvenini kazanarak 10 bin Sterlin’i sahtekarlık yoluyla temin ettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada, B.K.’nin benzer bir suçtan dolayı zaten tutuklu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor