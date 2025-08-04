Lefkoşa'da silah ve mermilerle yakalandılar!

Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı. Polis, 31 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Lefkoşa'da Sakin H.Ç'nin bir ağacın köküne bırakmış olduğu 1 adet Kaçkar ARX-3 9 mm tabanca ve şarjörü içerisinde toplam 5 adet MKE 23 9 P ibareli aktardı. Polis S.A ve M.S.A'nın kullanımlarında bulunan JR 736 plakalı araç ile gelerek teslim almaları üzerine suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, aynı tarihte H.Ç'nin de mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, S.A ve M.S.A'nın mahkeme emri gereği yapılan aramada ikametgahın mutfak kısmında bulunan dolapların alt kısmındaki plastik aksamın arkasına saklı vaziyette 1 adet Retay 9 mm ibareli tabanca, takılı şarjör içerisinde 9 adet 7.65 mm fişek, 225 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 150 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı H.Ç'nin itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, mesele ile ilgili olarak temin edilmesi gereken birçok ifade olduğunu, zanlı H.Ç'nin vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yapılması gerektiğini belirtti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde emare olarak zapt edilen tabanca ve mermilerin balistik testleri yapılması için incelemeye gönderildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.