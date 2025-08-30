Lefkoşa’da tetikçilik şüphesi: İki kişi tutuklandı

Polis kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin ülkeye geliş amaçlarının “tetikçilik” olduğu yönünde ciddi bulgular elde edildi. Soruşturma kapsamında, zanlıların bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler de mercek altına alındı.
Tutuklanan şahıslar ile suç ortakları saat 09.30’da mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında soruşturma maksatlı tutukluluk talep edilecek.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
