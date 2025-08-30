  • BIST 11288.05
SON DAKİKATrump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

Lefkoşa'da tetikçilik şüphesi: İki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da tetikçilik yapmak amacıyla ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen iki kişi, polis ekiplerince tutuklandı. Zanlıların suç ortaklarıyla birlikte saat 9.30 sıralarında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.
Lefkoşa’da tetikçilik şüphesi: İki kişi tutuklandı

Polis kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin ülkeye geliş amaçlarının “tetikçilik” olduğu yönünde ciddi bulgular elde edildi. Soruşturma kapsamında, zanlıların bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler de mercek altına alındı.

Tutuklanan şahıslar ile suç ortakları saat 09.30’da mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında soruşturma maksatlı tutukluluk talep edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

