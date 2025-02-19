Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Kişi Tutuklandı

Lefkoşa’da polis ekiplerinin 18 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirdiği üç ayrı operasyonda, uyuşturucu madde tasarrufundan dolayı 5 kişi tutuklandı.

Saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin M.H. (24) isimli şahsın ikametgahında yaptığı aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. M.H. gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Aynı gün saat 20:30’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile CÖŞ ekiplerinin düzenlediği operasyonda, O.E.M.A. (22) ve O.H. (23) isimli şahısların kaldığı evde yapılan aramada, yaklaşık 200 gram hintkeneviri ile 2 gram tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca, uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen öğütücü ve elektronik tartı cihazı ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3145 TL ve 300 ABD doları nakit para emare olarak alındı. İki şahıs tutuklanarak soruşturma başlatıldı.

Saat 21:30’da ise Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri sırasında, polis ekipleri tarafından durdurulan bir araç sürücüsü Y.Ç. (29), araçtan indiği sırada üzerinden düşen bir kağıt parçasında uyuşturucu madde bulundu. Araçta yolcu olarak bulunan E.A. (18)’nın yapılan üst aramasında da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan diğer yolcular M.C.K. (26) ve A.G. (24) de gözaltına alındı.

Polis, tüm olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi