Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Ortaköy’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kokain ve hap ele geçirildi. Üç kişi tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

01 Temmuz 2025 tarihinde Ortaköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı C.Ö.Ş. ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyon kapsamında, E.S. (E-21) isimli şahsın tasarrufunda yaklaşık 75 gram kokain türü uyuşturucu madde, 35 adet uyuşturucu içerikli olduğu düşünülen hap ve uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonun devamında, olayla bağlantısı tespit edilen M.B.Ç. (E-25) ve A.S.E. (E-27)’nin ikametgahlarında yapılan aramalarda ise uyuşturucu kalıntısı bulunan metal kapak, rulo halinde kağıt paralar ve kumarhane giriş kartı emare olarak alındı.

Üç zanlı da tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor