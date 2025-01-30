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Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

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Narkotik ekiplerinin Lefkoşa’da gerçekleştirdiği operasyonda, toplam 64 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.
Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Lefkoşa’da 29 Ocak 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.E.S.S. (26) isimli şahsın üzerinde ve ikametgahında yapılan aramalarda, 8 gram kokain ve 56 gram hintkeneviri olduğu düşünülen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 30.000 TL ve 340 Euro nakit para da tespit edilerek emare olarak alındı.

Soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu belirlenen S.S. (27) isimli şahıs da gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı

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