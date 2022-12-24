Kuir Kıbrıs Derneği’nin 25 Aralık 2022 tarihinde 18 belediyede gerçekleşecek olan yerel seçimler ile ilgili belediye başkan adaylarına sunulmak ve LGBTİ+ haklarının hayata geçirilmesinde sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla adaylara yönelik Kasım ayında başlayan ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Girne Belediyesi Adayı Nidai Göngördü imzaladı.

Kuir Kıbrıs Derneği’ni ziyaret eden Girne Belediyesi Adayı Nidai Göngördü, dernek aktivistleri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Kuir Kıbrıs Derneği’nin son yıllarda yaptığı araştırma bulguları aktarılarak, LGBTİ+’ların yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözümlenmesinde yerel yönetimlerin görevleri tartışıldı. Girne Belediyesi Adayı Nidai Göngördü başkanlık döneminde gerçekleşen gelişmelere dikkat çekerek, görevine devam etmesi halinde insan haklarına erişiminin güçlendirilmesi için dernekle işbirliği içerisinde bu alanda çalışmalar yürüteceğini vurguladı.

Kuir Kıbrıs Derneği, 2018 yılında başlattığı LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol metnini adayların imzasına açarak, kazanan adaylar ile metinde geçen maddeler üzerinden işbirliklerini hayata geçirdi. 25 Aralık 2022 tarihinde 18 belediyede gerçekleşecek olan yerel seçimler yaklaşırken, 4 yıl boyunca yaptığımız araştırmalar, sahadaki deneyimlerimiz ve tüm Dünyada giderek derinleşen homofobik, bifobik ve transfobik söylem ve tutumları göz önünde bulundurarak yerel yönetimlerin eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve LGBTİ+’ların (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artılar) hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi konularında sorumluluklarını hatırlatmak üzere belediye başkan adaylarına yönelik LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol Metnini güncelleyerek, geçtiğimiz hafta belediye başkan adaylarının imzasına açılmıştı. Protokol bugüne kadar Mağusa CTP Belediye Başkan Adayı Süleyman Uluçay, Mağusa TDP Belediye Başkan Adayı Umut Kadı, Lefkoşa Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Harmancı, Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü ve Bağımsızlık Yolu Girne, Güzelyurt ve Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üye adayları tarafından imzalandı.