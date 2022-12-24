  • BIST 5.454,79
  • Altın 1079.563
  • Dolar 18.67
  • Euro 19.8053
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Girne Belediyesi Adayı Nidai Göngördü imzaladı

»
LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Girne Belediyesi Adayı Nidai Göngördü imzaladı
LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Girne Belediyesi Adayı Nidai Göngördü imzaladı

Kuir Kıbrıs Derneği’nin 25 Aralık 2022 tarihinde 18 belediyede gerçekleşecek olan yerel seçimler ile ilgili belediye başkan adaylarına sunulmak ve LGBTİ+ haklarının hayata geçirilmesinde sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla adaylara yönelik Kasım ayında başlayan ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Girne Belediyesi Adayı Nidai Göngördü imzaladı.

Kuir Kıbrıs Derneği’ni ziyaret eden Girne Belediyesi Adayı Nidai Göngördü, dernek aktivistleri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Kuir Kıbrıs Derneği’nin son yıllarda yaptığı araştırma bulguları aktarılarak, LGBTİ+’ların yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözümlenmesinde yerel yönetimlerin görevleri tartışıldı. Girne Belediyesi Adayı Nidai Göngördü başkanlık döneminde gerçekleşen gelişmelere dikkat çekerek, görevine devam etmesi halinde insan haklarına erişiminin güçlendirilmesi için dernekle işbirliği içerisinde bu alanda çalışmalar yürüteceğini vurguladı.

Kuir Kıbrıs Derneği, 2018 yılında başlattığı LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol metnini adayların imzasına açarak, kazanan adaylar ile metinde geçen maddeler üzerinden işbirliklerini hayata geçirdi. 25 Aralık 2022 tarihinde 18 belediyede gerçekleşecek olan yerel seçimler yaklaşırken, 4 yıl boyunca yaptığımız araştırmalar, sahadaki deneyimlerimiz ve tüm Dünyada giderek derinleşen homofobik, bifobik ve transfobik söylem ve tutumları göz önünde bulundurarak yerel yönetimlerin eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve LGBTİ+’ların (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artılar) hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi konularında sorumluluklarını hatırlatmak üzere belediye başkan adaylarına yönelik LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol Metnini güncelleyerek, geçtiğimiz hafta belediye başkan adaylarının imzasına açılmıştı. Protokol bugüne kadar Mağusa CTP Belediye Başkan Adayı Süleyman Uluçay, Mağusa TDP Belediye Başkan Adayı Umut Kadı, Lefkoşa Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Harmancı, Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü ve Bağımsızlık Yolu Girne, Güzelyurt ve Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üye adayları tarafından imzalandı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uluçay, Mülteci Hakları Derneği ve Kuir Kıbrıs Derneği ile protokol imzaladı25 Kasım 2022 Cuma 10:15
  • Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Belediye Başkan Adaylarının İmzasına Açtı24 Kasım 2022 Perşembe 10:13
  • QUEER WAVE 2022 - LGBTQIA+ Film Festivali, Oscar Ödül Adayı FLEE ile Lansman Etkinliğini Gerçekleştiriyor21 Kasım 2022 Pazartesi 10:32
  • QUEER WAVE 2022: Kıbrıs LGBTQIA+ Film Festivali 3.sü için Lefkoşa ve Limasol'a geri dönüyor19 Kasım 2022 Cumartesi 10:38
  • Kuir Kıbrıs Derneği, “Kampüste LGBTİ+ Farkındalığı ve Etiketleme” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi.10 Kasım 2022 Perşembe 11:25
  • Kuir Kıbrıs Derneği: İkili Cinsiyet Rejimi Hak İhlallerine Neden Oluyor!14 Ekim 2022 Cuma 08:58
  • Kuir Kıbrıs Derneği, “Kesişimsellik mi? Nereden başlıyoruz?” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi.10 Ekim 2022 Pazartesi 09:21
  • Eşcinsel evlilik karşıtı oy kullanan milletvekili, eşcinsel oğlunun düğününe katıldı26 Temmuz 2022 Salı 21:33
  • Kıbrıs’ın İlk Toplumlararası Onur Yürüyüşü Gerçekleşti!19 Haziran 2022 Pazar 18:37
  • İskoç Kilisesi eşcinsel evliliğe izin verdi24 Mayıs 2022 Salı 23:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti