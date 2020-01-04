  • BIST 113.684
  • Altın 298,069
  • Dolar 5,9700
  • Euro 6,6697
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Libya'da General Hafter Türkiye'ye karşı "cihat" ve silahlanma çağrısı yaptı

» »
Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan ve Birleşmiş Milletler (BM) destekli hükümete karşı mücadele eden General Halife Hafter, Türkiye'ye karşı silahlanma ve mücadele etme çağrısı yaptı.
Libya'da General Hafter Türkiye'ye karşı "cihat" ve silahlanma çağrısı yaptı

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, Nisan ayından bu yana Trablus merkezli hükümete karşı yoğun operasyonlar düzenliyor. Trablus'taki Fayez el Sarraj önderliğindeki hükümet, Türkiye'den asker yardımı talep etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi Perşembe günü kabul etti.

Hafter, dün geç saatlerde televizyondan yayınlanan açıklamasında, "kadın-erkek, sivil-asker tüm Libyalılara vatanlarını ve onurlarını savunmak için" Türkiye'ye karşı silahlanma çağrısı yaptı.

Hafter, "Türkiye'nin meydan okumasını kabul ediyoruz ve cihat ilan edip silahlanma çağrısı yapıyoruz" dedi.

Hafter, meselenin artık Trablus'un "İslamcı milislerden kurtarılması" olmaktan çıktığını ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan "Libya'nın kontrolünü geri almaya çalışan bir sömürgeciye karşı" mücadeleye dönüştüğünü ifade etti.

Libya'da 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından uzlaşma ve istikrar sağlama çabaları sonuçsuz kaldı.

Bugün Libya'da iki farklı hükümet bulunuyor ve ülke, coğrafi olarak da üçe bölünmüş durumda.

Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar kontrol ediyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü de yerel aşiretlerin elinde.

_110374464_libya_control_16_12_19_map_eng_turkish_640-nc.png

Afrika Birliği: Libya'ya olası müdahalelerden kaygılıyız

Afrika Birliği Başkanı Musa Faki Mahamat da dün yaptığı açıklamada, başka ülkelerin Libya'ya olası müdahalesinden dolayı kaygılı olduklarını söyledi.

Mahamat, Libya'daki durumun kötüleşmesinin ve halkın sefaletinin artmasının ciddi bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Mahamat, "Ülkenin iç işlerine Libya halkının temel çıkarlarını ve özgürlük, barış, demokrasi ve kalkınma hedeflerini korumakla hiçbir ilgisi olmayan amaçlarla siyasi ve askeri müdahalede bulunma yönündeki çeşitli tehditler, çatışma olasılığını artırıyor" dedi.

Mahamat, Libya'da krizin barışçıl yollarla çözülmesi için uluslararası kamuoyuna Afrika ülkeleriyle güçbirliği yapma çağrısında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • General Hafter Trablus'a yaklaştı iddiası28 Aralık 2019 Cumartesi 14:03
  • Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı: Ölen 61 kişi arasında 2 Türk vatandaşı da var28 Aralık 2019 Cumartesi 13:08
  • Akdeniz ısınıyor! Mehmetçik Libya yolcusu.. Tarih öne çekildi, flaş talimat...28 Aralık 2019 Cumartesi 11:55
  • Libya'dan açıklama: Savaş şiddetlenirse Türkiye'den resmî olarak yardım isteyeceğiz26 Aralık 2019 Perşembe 17:07
  • Libya: Savaş şiddetlenirse Türkiye'den yardım isteyeceğiz26 Aralık 2019 Perşembe 16:06
  • Burkina Faso'da katliam: 122 ölü25 Aralık 2019 Çarşamba 16:36
  • Erdoğan: Libya'da ateşkes sağlanmalı25 Aralık 2019 Çarşamba 16:24
  • Burkina Faso'daki cihatçı saldırıda çoğu kadın 35 sivil öldürüldü25 Aralık 2019 Çarşamba 12:27
  • Benin’de tekne batması sonucu 100 kişi öldü25 Aralık 2019 Çarşamba 10:20
  • Afrika'da camiler üzerinden siyasi nüfuz yarışı22 Aralık 2019 Pazar 21:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti