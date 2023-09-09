  • BIST 8325.3
  • Altın 1656.487
  • Dolar 26.8331
  • Euro 28.6931
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

Liglerde fikstür çekildi

» »
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu. 1.haftanın programı da açıklandı.
Liglerde fikstür çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu. 1.haftanın programı da açıklandı.

AKSA SÜPER LİG

21 Eylül 2023 Perşembe
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü - Çetinkaya (Saat 19.00)

22 Eylül 2023 Cuma
Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke TSK - Yonpaş Dumlupınar (Saat 19.00)

23 Eylül 2023 Cumartesi
Lefkoşa Atatürk Stadı: Göçmenköy İYSK - Yeniboğaziçi DSK
Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı TSK - China Bazaar Gençlik Gücü TSK

24 Eylül 2023 Pazar
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami AK - Pera L. Gençler Birliği SK
Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Alsancak Yeşilova TSK - Doğan Türk Birliği
Paşaköy Hasan Onalt Stadı: Mesarya SK - Cihangir GSK

25 Eylül 2023 Pazartesi
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı Limasol - Miracle Karşıyaka ASK (Saat 19.00)

AKSA 1.LİG

23 Eylül 2023 Cumartesi
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi - Dem's Cons. Çanakkale TSK
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova SK - Binatlı YSK
Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe KKSK - M. Hacıali Yılmazköy SK
Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta TBSK - Düzkaya KOSK
Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Maraş GSK - Geçitkale GSK

24 Eylül 2023 Pazar
Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe GBSK - Ozanköy SK
Gönyeli Stadı: Gönyeli SK - Hamitköy ŞHSK
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu - Miracle Değirmenlik SK

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FIFA'dan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales hakkında görevden uzaklaştırma kararı27 Ağustos 2023 Pazar 15:22
  • Futbol Süper Lig’e yeni yayın sponsoru25 Ağustos 2023 Cuma 16:43
  • Lionel Messi, 44. kariyer şampiyonluğuna ulaştı, rekor kırdı (Video)20 Ağustos 2023 Pazar 09:25
  • Dipkarpaz sahası 6 maç kapatıldı19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:27
  • Talisca'dan ortalığı alevlendirecek hamle!17 Ağustos 2023 Perşembe 12:26
  • Süper Kupa Manchester City'nin17 Ağustos 2023 Perşembe 09:48
  • KTSYD Kupası için M. Karşıyaka ile Yeniboğaziçi karşı karşıya gelecek09 Ağustos 2023 Çarşamba 17:02
  • Sertoğlu'ndan BTM Ligi kararı açıklaması07 Ağustos 2023 Pazartesi 13:21
  • İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı07 Ağustos 2023 Pazartesi 12:35
  • BTM'den üst liglere sadece bonservisli transfer yapılabilecek03 Ağustos 2023 Perşembe 18:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti