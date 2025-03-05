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Liman İşçileri Şirketi’nin hizmetlerini yürütülebilmesi için yasa gücünde kararname

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“Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin Verdiği Elleçleme Hizmetlerinin Yürütülebilmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Liman İşçileri Şirketi’nin hizmetlerini yürütülebilmesi için yasa gücünde kararname

“Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin Verdiği Elleçleme Hizmetlerinin Yürütülebilmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu, liman elleçleme hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanan kararnamenin dünkü Resmi Gazetede yayımlanıp, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasına karar verdi.

Kararnamenin genel gerekçesinde Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Yasası ile kurulan Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin Bakanlar Kurulu kararı ile tasfiye edilerek tasfiye memuru atandığı ancak tasfiye memuruna hizmetleri yürütülebilmesi hususunda yetki veren herhangi bir yasal düzenleme olmadığının tespit edildiği yer aldı.

Bu nedenle tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin verdiği liman işçilik hizmetlerinin yeni bir düzenlemeye kadar yürütülebilmesi amacıyla yasa gücünde kararnamenin hazırlandığı belirtildi.

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