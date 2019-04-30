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Londra, ilk Trans Onur Yürüyüşü’ne hazırlanıyor

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Sanatçı Lucia Blake ve Finn Love tarafından, 2018’de düzenlenen Onur Yürüyüşü’nün, transfobik kişilerce baltalanmasına karşılık organize edilen Londra Trans Onur Yürüyüşü’nün tarihi 14 Eylül 2019 olarak belirlendi.
Londra, ilk Trans Onur Yürüyüşü’ne hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıl yapılan Londra Onur Yürüyüşü, ellerinde “Trans aktivistler, lezbiyenleri silikleştiriyor”, “Ameliyat olan erkekten kadın olmaz” gibi pankartlar taşıyan protestocular tarafından sabote edilmişti. Bu olayların ilk Trans Onur Yürüyüşü’nün organize edilmesinde büyük etkisi olduğunu bildiren komite, yürüyüşü, LGBTİ+’lar içinde bastırılan seslerini duyurabilecekleri bir alan olarak görüyor.

Londra kuir gece hayatının yıldızı yedi diğer sanatçıyla bir araya gelen Blake ve Finn, gece kulüplerinde rahat etmeyen ve alkolle pek arası olmayan, ancak yine de eğlenmek isteyen translar için bir gösteri hazırlığında. Grup, trans topluluğu içerisindeki farklı insanların, farklı ihtiyaçları olduğunun farkında ve bu ihtiyaçları karşılamak için de daha kapsayıcı, yeni alanlar yaratma peşinde.

Hackney, Doğu Londra’da gerçekleşecek etkinlikte canlı müzik, dans ve trans tarihini anlatan sanat işlerinin yanı sıra çeşitli panel ve konuşmalara da yer verilecek. Ayrıca, yürüyüş ve etkinlikler her ne kadar translara yönelik olsa da trans olmayanlara da açık.

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