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Londra Southend Havalimanı'nda dün düşen küçük uçakta bulunan 4 kişinin öldüğü açıklandı

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İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde yer alan Londra Southend Havalimanı'ndan dün havalanan küçük uçağın kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Londra Southend Havalimanı'nda dün düşen küçük uçakta bulunan 4 kişinin öldüğü açıklandı

İngiliz ulusal haber ajansı PA Media'ya göre, dün Londra Southend Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, uçağın kalkış öncesi taksi yaptığı sırada pilotun ailesine el salladığını ancak uçağın kısa süre sonra kontrolden çıkarak ateş topuna döndüğünü ifade etti.

Polis ekiplerinin gün içerisinde daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.

UÇAK HAVALANDIKTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞTÜ

İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde yer alan Londra Southend Havalimanı'ndan dün havalanan küçük uçak kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Yerel saatle 16.00 sularında meydana gelen olayda Beech B200 Super King Air tipi uçak, kalkıştan hemen sonra yere çakılmış ve büyük bir patlamayla alev almıştı.

Uçağın, Hollanda’nın Lelystad kentine gitmek üzere havalandığı bildirilmişti.

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Görgü tanıkları, uçağın havalanmasının ardından kontrolden çıkarak yere çakıldığını, ardından yandığını aktarmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de uçağın olay yerinde alevler içinde kaldığı görülmüştü.

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