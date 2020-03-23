Londra’dan İstanbul’a giden Türkiye Boks Millî Takımı: Karantinaya alınmadık

Türkiye Boks Milli Takımı kafilesi, İngiltere’nin başkenti Londra’dan İstanbul’a geldi. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç Londra'da karantina altına alınmadıklarını belirtirken Türkiye'de de 14 gün kuralına evde uyacaklarını söylemesi dikkati çekti.

Özgeç, "Sağlık Bakanlığı’nın 14 gün kuralına uyacaklarını dile getiren Eyüp Gözgeç, “Bizim şu andaki programımız şu, buradaki arkadaşları kendi evlerine uçakla göndermek. Herkes önce kendi evine uğramadan, üstümüzü başımızı, eşyalarımızı eve sokmadan temizleteceğiz. Maskemizi takacağız, eldivenimizi takacağız, bu önlemlere devam edeceğiz. Mümkün olduğu kadar toplum içerisinde bulunmayacağız. Antrenmana ara vereceğiz 14 gün. 14 gün kuralına sıkıca uyacağız” dedi.

Millî sporcuların yer aldığı kafile; İngiltere'deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın yeni tip 'Koronavirüs' (Kovid-19) nedeniyle durdurulmasının ardından yurda dönüş yaptı. İstanbul Havalimanı’na iniş yapan uçakta yer alan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç önderliğindeki kafile, bagajlarını aldıktan sonra basın mensuplarına poz verdi ve açıklamalarda bulundu.

Gözgeç, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü’ne teşekkürlerini ileterek, “Turnuvadan önce bizim tüm sporcularımızın hedefi, 4 yılda bir düzenlenen olimpiyatlar. Olimpiyatların bir önceki ayağında kota müsabakaları vardı, oraya gittik. Sporcularımız 15 gündür Sheffield’da kamptalardı. Kamptan Londra’ya geçtik ve Londra’da 4 gündür müsabakalar devam ediyordu. Dün akşam itibarıyla, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin aldığı bir karar ile maçlar oynandıktan sonra, ileriki bir tarihte kaldığı yerden devam etme şartıyla tatil edildi. Koronavirüs'ten dolayı. Sağ olsun buradaki yetkililerimiz, Spor Bakanımız, aynı zamanda Dışişleri Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün devreye girmesiyle bize uçak tahsis ettiler. Dolayısıyla buraya gelmiş olduk” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de koronavirüs önlemlerinin alınmadığını öne süren Gözgeç, “Tedbirli hiçbir şey görmedik. Turnuvalar aynı durumdaydı. Otel, salon, yemekhane… Virüsle ilgili bir tedbir görmedik. Ama biz, sporcularımızla birlikte olabildiğince Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tavsiyelere uymaya çalıştık. Kendimizi korumaya çalıştık. Gerek ellerimizi yıkayarak, gerekse eldivenle, maskeyle, kendi takımımızı bu şekilde korumaya çalıştık” dedi.

Gözgeç, şöyle konuştu:

“Dışarıdan baktığınızda dünyada bu işe değer veren, önem veren ve başarılı olan tek ülke Türkiye. Orada, pek yaygın değil, dış basından öğrendiğimize göre İngiltere’de çok fazla vaka var. Ama bunu açıklamıyorlar. Varsın yayılsın, insanlar bağışıklık kazansın diye yazılar vardı. Bu konuda dünyaya örnek durumdayız. Bizim bu işi çok ciddiye aldığımızı herkes biliyor. Orada hiçbir ciddiyet görmedik, ikaz da görmedik. Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerine uyarak arkadaşlarımızı buraya sağ salim getirdik. İçimizde hiçbir hasta sporcumuz yok. 8 erkek, 5 kadın sporcularımızla gittik. Antrenörlerle birlikte 24 kişilik bir kafileyiz, ben de dahil.”

Karantinaya alınmadıklarını kaydeden Eyüp Gözgeç, “Karantinaya falan alınmadık. Form var, formu dolduruyorsunuz çıkıyorsunuz. Herhangi bir şikâyet var mı, öksürük var mı, ateş var mı diye soruluyor. Takımımızla sabah akşam beraberdik, hiçbirimizde öyle bir şey olmadı. Biz kendimizi iyi koruduk ve buraya geldik. Buradan ilgililere ve yetkililere teşekkür ediyorum. Saat 3’e kadar uçakla ilgili ilgilendiler. Başkonsolosa, genel müdüre, Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir işti uçağın tahsis edilmesi, oraya gelmesi. Ek sefer koyuldu. Ben bir Türk vatandaşı olarak kendi hükûmetime, buradaki yetkililere teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı’nın 14 gün kuralına uyacaklarını dile getiren Eyüp Gözgeç, “Bizim şu andaki programımız şu, buradaki arkadaşları kendi evlerine uçakla göndermek. Herkes önce kendi evine uğramadan, üstümüzü başımızı, eşyalarımızı eve sokmadan temizleteceğiz. Maskemizi takacağız, eldivenimizi takacağız, bu önlemlere devam edeceğiz. Mümkün olduğu kadar toplum içerisinde bulunmayacağız. Antrenmana ara vereceğiz 14 gün. 14 gün kuralına sıkıca uyacağız” diyerek sözlerini noktaladı.