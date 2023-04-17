Long Beach Run Koşusu, sporcuların ve katılımcıların kalbini kazandı

21 kilometre, 10 kilometre ve 5 kilometre kategorilerinin yanı sıra 3 kilometre halk koşusu ve 1 kilometre çocuk koşusu kategorilerinde yapılan yarış, tüm Kıbrıs’ın farklı yerlerinden gelen sporcuların yanı sıra Türkiye'den de birçok sporcuyu ağırladı. Tüm katılımcılar, deniz kenarındaki harika manzarayı izleyerek, harika bir koşu deneyimi yaşadılar.

Koşu: Noyanlar Group of Companies Ana sponsorluğunda ve Hub Property Investment, Zagidas,Breeze İskele ve HardLine katkılarıyla gerçekleşti.

Koşunun yanı sıra çocuklar için de pek çok etkinlik düzenlendi. Şişme oyun parkları, palyaçolar, yüz boyaması, çocuk tiyatrosu ve bubble show gibi aktiviteler, çocukların da koşunun heyecanını yaşamalarını sağladı. Ayrıca, Türkiye'den sporcularla birlikte Nagihan Karadere’de koşuya katılanlara eşlik etti.

İlk defa 1K çocuk yarışı düzenlendi ve renkli görüntülere sahne oldu. Bunun yanında 3 kilometre halk koşusu, 06:02 Göğüs numarası ile şampiyon melekler için koşuldu.

Long Beach Run organizasyonundan elde edilen gelir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacaktır. Bu bağış, Kıbrıs adasındaki spor etkinliklerinin sadece bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle de gerçekleştirildiğini göstermektedir. Long Beach Run komite başkanı Doğa Noyan; Herkese katılımı için çok teşekkür edip seneye daha fazla sporcunun katılımının sağlanacağı ve daha büyük bir organizasyon olacağının sinyallerini şimdiden verdi.

Yarış sırasında Yarış direktörü Şükrü Günsoy , Organizasyon Direktörü Salih Yalızat ve Parkur Direktörü Cem Dağdelen hazır bulundu.