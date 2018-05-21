LTB Başkan adayı Gencay Eroğlu: “Seçerek değil, tüm halka hizmet için yönetime talibiz”

DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu, kent genelindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Lefkoşa okullarını ve DP Kızılay Örgütü’nü ziyaret eden Eroğlu bu ziyaretlerinde vurguladı

“Seçerek değil, tüm halka hizmet için yönetime talibiz”

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu seçim çalışmalarına yoğun olarak devam ediyor.

Bu sabah seçim faaliyetleri kapsamında Lefkoşa’da Atatürk İlkokulu ve Çağlayan İlkokulu’nu ziyaret eden Eroğlu, burada müdürler ve diğer yöneticilerle görüşerek okulların sorunlarını dinledi. Eroğlu ayrıca, DP’nin Kızılay Örgütü’ne de bir ziyarette bulunarak Örgüt Başkanı Kemal Buna ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Eroğlu ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda Lefkoşa için bir çok projesi bulunduğunun altını çizerken, okulların daha iyi alt yapıya kavuşması için çeşitli iyileştirme çalışmalarının da projelerinin uzman ekipler tarafından hazırlandığı ifade etti.

Lefkoşa’nın bazı okullarından çeşitli eksikler gördüğünü kaydeden Eroğlu, bu noktalarda her şeyi merkezi yönetimden beklemek yerine belediyenin de taşın altına elini koyması gerektiğini belirtti.

Bu noktada okul yönetimleri ile yakın çalışma ve işbirliği imkanları üzerinde durduklarını kaydeden Eroğlu, herkese eşit mesafede olduklarını vurguladı.

Seçerek, belirli bir zümreye hizmet içindeğil, tüm halka hizmet anlayışı noktasında olduklarının altını çizen Eroğlu, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için ellerinden geleni yapacaklarının da müjdesini verdi.

Eroğlu DP Kızılay Örgütü’nü ziyaret etti

DP Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu, okullara yaptığı ziyaretlerin ardından Kızılya DP Örgütü’ne de bir ziyarette bulunarak Başkan Kemal Buba ve diğer yetkililerle seçim çalışmaları konusunda fikir alış-verişinde bulundu.