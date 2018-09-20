LTB Halk Sağlığı şubesi 55 işyerini denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.
Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 10 Eylül ile 14 Eylül tarihleri arasında 55 iş yeri denetlendi.
Denetimler sonucunda 8 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 1 Balık Satış Yeri, 7 Kasap, 1 Süt Ürünleri İmalathanesi, 1 Piliç Satış Yeri, 1 Kafeterya, 2 Gıda İmalathanesi, 6 Restoran, 7 Kuaför Ve Berber Salonu, 4 Eğitim Merkezi, 6 Oto Galeri, 1 Oto Yıkama, 1 Motosiklet Satışı, 1 Kahvehane, 2 Spor Salonu, 4 Bet Ofis, 3 Gıda Deposu, 2 Dernek Lokali, 5 Off Licence.
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