  • BIST 10596.73
  • Altın 3430.832
  • Dolar 36.6118
  • Euro 39.9077
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAGazze: Avrupalı liderlerden 53 milyar dolarlık Arap planına destek

LTB, ÖZEV ve Algım Özel Eğitim Merkezi iş birliğiyle Marmara Parkı’na Rengarenk Çiçekler Ekildi

» »
LTB, ÖZEV ve Algım Özel Eğitim Merkezi iş birliğiyle Marmara Parkı’na Rengarenk Çiçekler Ekildi
LTB, ÖZEV ve Algım Özel Eğitim Merkezi iş birliğiyle Marmara Parkı’na Rengarenk Çiçekler Ekildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 12 Mart Dünya Çiçek Ekme Günü kapsamında özel gereksinimli çocuklarla özel bir etkinliğe imza attı. Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) ve ALGIM Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim gören çocukların katılımıyla Marmara Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar elleriyle çiçek ekerken; doğa sevgisi, çevre bilinci ve dayanışma duygusunu da pekiştirdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, “Doğayla iç içe geçirilen bu değerli anların, çocuklarımızın geleceğine umut ve ilham vereceğine inanıyorum” diyerek, etkinliğin önemine vurgu yaptı. Engellemeyen Lefkoşa Birimi, Park Bahçeler Şubesi ve Kültür-Sanat Şubesi’nin de katıldığı etkinlikte çocuklar ile gençler doğal güzelliklerin ve yeşilin iyileştirici gücünü de keşfetti. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlik, geleceğe umutla bakan nesillerin, doğayla barışık ve çevre dostu bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lefkoşa’da Sahte Ehliyetle İşe Girdi, Yakalandı!12 Mart 2025 Çarşamba 14:58
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Kalan 5 Kişi Tutuklandı!12 Mart 2025 Çarşamba 14:48
  • Girne’de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Araç Ters Döndü!12 Mart 2025 Çarşamba 14:38
  • LTB, ÖZEV ve Algım Özel Eğitim Merkezi iş birliğiyle Marmara Parkı’na Rengarenk Çiçekler Ekildi12 Mart 2025 Çarşamba 14:24
  • Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta Asayiş ve Trafik Denetimleri: Çok Sayıda İşlem Yapıldı12 Mart 2025 Çarşamba 14:18
  • Arıklı: Bizim için federasyon masalı bitmiştir12 Mart 2025 Çarşamba 11:44
  • Erhürman Ankara'da konuştu: “Ülke, bizim ülkemiz olmaktan çıkıyor”12 Mart 2025 Çarşamba 10:51
  • Dövizde son durum ne? Güne nasıl başladı?12 Mart 2025 Çarşamba 10:03
  • “Kıbrıs’a dair algı değişmeli”12 Mart 2025 Çarşamba 09:44
  • Girne ve Lefke’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek12 Mart 2025 Çarşamba 09:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti