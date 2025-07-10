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LTB’den gençler ve spor için yeni proje! Harmancı: Yola çıkan yolda kalmaz

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LTB Başkanı Harmancı, gençler ve spor için önemli bir projeye başladıklarını ve güçlü iş birlikleriyle hayata geçirileceğini açıkladı.
LTB’den gençler ve spor için yeni proje! Harmancı: Yola çıkan yolda kalmaz

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençler ve spor için önemli bir projeye start verdiklerini duyurdu.

“Yola çıkan yolda kalmaz” ifadelerini kullanan Harmancı, projeyle birlikte önemli bir alanın ülke gençlerine ve sporuna kazandırılacağını belirtti.

Harmancı, belediyenin yanı sıra kurulacak güçlü iş birlikleriyle de bu hedefe ulaşılacağını vurgulayarak, “Hayırlı olsun” dedi.

 

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