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Macron'dan güney Kıbrıs'a doğal gaz desteği: Endişelerimi Erdoğan'a ilettim

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Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kıbrıs'ta düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde (Med7) yaptığı konuşmada, Türkiye'nin muhalefetine rağmen, Kıbrıs'ın doğal gaz arama çalışmalarını desteklediğini belirtti.
Macron'dan güney Kıbrıs'a doğal gaz desteği: Endişelerimi Erdoğan'a ilettim

Fransa'nın ada ve çevresinde yaşananlara ilişkin 'çok endişeli' olduğunu belirten Macron, ülkesinin bu endişesini Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ilettiğini söyledi.

 

Fransa'nın Total şirketi, Kıbrıs sularında doğal gaz arama çalışmaları yapan şirketler arasında.

Türkiye de, bölgedeki doğal gaz kaynakları üzerinde hak iddia ederek arama çalışmalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta yaptığı açıklamada Türkiye'nin doğal gaz arama çalışmalarına devam edeceğini ve önümüzdeki ay ikinci arama platformunun çalışmaya başlayacağını açıklamıştı.

Fransa, İtalya, Yunanistan, Portekiz, Malta, İspanya ve Kıbrıs tarafından ilan edilen ortak deklarasyonda ise, Akdeniz'in doğal gazın Avrupa'ya aktarımı konusunda 'stratejik bir koridor' olarak değerlendirildiği belirtilmişti.

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