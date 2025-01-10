Mağusa Lazkiye Seferleri başlayabilir...

ARIKLI: FİDAN’LA MAĞUSA- LAZKİYE SEFERLERİNİ YENİDEN BAŞLATMAYI VE ERCAN-LAZKİYE UÇAK SEFERLERİNİ HAYATA GEÇİRMEYİ GÖRÜŞTÜK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile hükümet olarak yaptıkları görüşmeye ilişkin kısa değerlendirmede bulundu.

BRT’de 18. Saat programına telefonla katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmelerinde Kıbrıs konusunun yanı sıra bakanlıkların çalışmalarına ilişkin görüşlerini de aktarma imkanı bulduklarını söyledi.

Arıklı, “Sayın Fidan özellikle ikili ilişkilerin ve güven artırıcı önlemlerin daha hızlı bir şekilde ele alınması gerektiğini söyledi. İki devletli politikadan vazgeçilmeyeceğini, geri dönülmeyeceğini bunun artık Türkiye’nin temel ilkesi haline geldiğini, BM’nin de zaten Güvenlik Konseyi’nin daha doğrusu Genel Sekreter’in artık federasyon lafını ağzına almadığını. Federasyonun geride kaldığını bu sebepten dolayı ikili görüşmelerde ve daha sonra Mart ayında yapılacak olan 4+1 zirvesinde bu vurguya dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Türkiye’nin bu konudaki kararlı tutumunu bir kez daha hükümetimize vurgulamış oldu”dedi.

Erhan Arıklı, hükümet olarak TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdikleri toplantıda fikirlerini de ortaya koyma imkanı bulduklarını söyledi.

Arıklı,"Toplantı esnasında kendi düşüncelerimizi de dile getirdik. Ben özellikle Suriye’deki mevcut yeni yönetimin işbaşına gelmesi ve onların Türkiye ile yakın ilişkiler kurması dolayısıyla acaba Mağusa- Lazkiye seferleri yeniden başlar mı? Bir adım sonra acaba Ercan-Lazkiye uçak seferleri başlatılabilir mi? bunları öğrenmeye çalıştım ben özellikle. Ve daha önce Mağusa-Lazkiye seferlerinin yapıldığını, Güney Kıbrıs’ın AB’ye Suriye’yi şikayet ettiğini ve AB’nin 2008 yılında Olli Rehn vasıtasıyla verdiği cevabın çok önemli olduğunu yani Kıbrıs’ın Kuzeyindeki limanların, 3 limanın ambargoya tabi olmadığı AB kayıtlara geçsin. Dolayısıyla Lazkiye ile başlamak kaydı ile Mağusa Limanının uluslararası kullanımının daha da artması için çalışmalarda bulunmamız gerektiğini ifade ettim. Oldukça yararlı görüşmeler oldu” dedi.