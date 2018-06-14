"Mağusa Projelerin Başkenti Oldu"

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa bağımsız belediye başkan adayı İsmail Arter tüm sorun ve engellere, devraldığı enkaza karşın Mağusa kentinde, kolayca farkedilebilir bir değişim getirdiklerini söyledi.

Arter, seçim nedeni ile vatandaşlarla görüşerek, kentin durumu hakkında vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu, bir süre sohbet etti. Arter ziyarette yaptığı konuşmada, Gazimağusa bağımsız belediye başkanlığı görevine geldiği 2014 yılından bugüne kadar, kent için birçok projeyi hayata geçirdiğini kaydetti.

Gelecek 4 yıllık süre içerisinde daha büyük projeleri olduğunu ifade eden Arter, Gazimağusa’nın ve Gazimağusalıların güzel projeleri hak ettiğini söyledi.

PROJELERDE HEDEFLERİMİZİ BÜYÜK ORANDA TAMAMLADIK

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa bağımsız belediye başkan adayı İsmail Arter projeler hakkında da açıklamalarda bulunarak, 29 proje ile çıktıkları hizmet yolunda, 29 projenin büyük bir kısmının tamamlandığını, bir kısmının halen devam ettiğini, çok az bir kısmının da 4 yıla yetmediğinden dolayı gelecek dönemde yapılacağını belirtti.“4 yıl boyunca, belediyemiz projelerle yan yana anıldı.

Ortaya koymuş olduğumuz projelerle Gazimağusa’yı “projelerin başkenti” haline getirdik” dedi. Kültür Sanat alanında da durumun aynı noktada olduğunun altını çizen Arter, çevre düzenlemesi ve temizliği ile ilgili olarak da araç süpürge makinelerinin arttırılması yoluna gideceklerini belirtti.Tartışmalara yol açan Derinyahalk plajı ile ilgili olarak önümüzdeki sezonda durumun ne olacağının sorulması üzerine de, güvenlik söz konusu olmasından dolayı konunun Güvenlik Kuvvetlerinde olduğunu belirten Arter, “Gazimağusa bir sahil kenti olmasına rağmen denizi görmez.Derinya plajı Gazimağusalılar için bir alternatifti. Derinya Plajına giden yolun askeri bölge içerisinden geçmesi nedeniyle bazı güvenlik önlemleri alındı. Şu an GKK ile yolun farklı bir güzergahtan geçirilmesi konusunda istişare içerisindeyiz” dedi.Bir deniz kenti olan Gazimağusa’nın 2 tane olan halk plajının şu an 4’e yükleldiğini de belirten İsmail Arter, toplamda 51 bin nüfusasahip olan Gazmağusa’nın en yoğun caddesi olan ve Salamis yolu olarak bilinen İsmet İnönü Bulvarı’ndaki yaklaşık 4 Milyon TL’ye mal olan çevre düzenlemesi ile çağdaş bir görünüme kavuşturulduğunu söyledi.

2014 yılında seçime girerken tramvay projesi üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Arter, anıt çemberinden başlayıp Salamis’e kadar gidecek tramvay projesinin mali ve alt yapı çalışmalarının tamamlandığını, ancak proje bedelinin 40 Milyon TL olması dolayısıyla, hükümetler arası protokole ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle konunun şu an Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma Bakanlığı arasında olduğunu belirtti.

ARTER: “MARİNA PROJESİ TURİZM BAKANLIĞI UHTESİNDE”

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa bağımsız belediye başkan adayı İsmail Arter, Gazmağusa’ya yapılması planlanan marina projesinin Turizm Bakanlığı’nın uhdesine geçtiğini, bir süre önce balıkçı barınağının da marina yapılması düşünülen bölgeye taşınmasından dolayı da Tarım Bakanlığı’nı da ilgilendiren bir konu haline geldiğini belirtti. Arter, Ekonomik ve sosyal açıdan Gazimağusa’ya canlılık katacak olan marina projesinin, 2018 sonu tamamlanacak olan Gazimağusa Master Planı çerçevesinde netlik kazanacağını da sözlerine ekledi.

ARTER: “ADAYLIK, DEMOKRASİNİN GEREĞİDİR”

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa bağısız belediye başkan adayı İsmail Arter, programın sonunda seçimlerle ilgili olarak düşüncelerinin sorulması üzerine, “demokrasinin gereği olarak herkes aday olabilir. Yalnız aday olmak yeterli değildir. Karar merci Gazimağusa halkınındır. Ben diğer adaylarla farklı bir frekanstayım. Ben yaptıklarımı söyleyerek halkımdan yetki isterim, onlar beni eleştirerek. Halkımızın adayları iyi inceleyerek karar vereceklerine olan inancım tamdır” diyen Arter, “4 yıla bu kadar projeyi sığdırmayı başarmak çok da kolay değildi.Mesele ait olduğunuz şehre olan sevdanızın gücüdür” dedi.

PROJELERİN BAŞKENTİ

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa bağımsız belediye başkan adayı Arter, “4 yıllık görev süremde projelerle Gazimağusa’yı projelerin başkenti haline getirdik. 20 yılda yapılamayanları 4 yıllık görev süremiz içerisinde yaptık” şeklinde konuştu. Sürdürülebilir yapıdaki belediyelerde personel giderlerinin gelirlerin yüzde 50’si kadar olması gerektiğini anımsatan Arter, “Belediyemizdeki oran yüzde 43’tür” dedi.

“‘Çok istihdam yapıldı, çok personel çalıştırıyor’ diye eleştirmek için önce projelerin sayısına, işlerin yoğunluğuna bakmak lazım” şeklinde konuşan Arter, “Biz hizmet için yola çıktık, yaptıklarımız ortada. Projelerin başkenti haline gelen belediyenin personel sayısıyla ilgili eleştirilmesi başka konu bulunamamasındandır” ifadelerine yer verdi.