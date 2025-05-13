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Mahkumlar topluma kazandırılacak!

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Mahkumların topluma kazandırılmasını amaçlayan işbirliği protokolü, cezaevindeki eğitim fırsatları ve üretim süreçlerine istihdam olanakları eklemeyi hedefliyor.
Mahkumlar topluma kazandırılacak!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi Müdürlüğü ile İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği (İEZB) Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi Müdürlüğü ile İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği (İEZB) arasında mahkumların topluma kazandırılmasını hedefleyen bir işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole, İçişleri Bakanlığı adına Bakan Dursun Oğuz, İEZB adına ise Başkan Serkan Kırmızı imza attı. İmza törenine; İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin Gültekin, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, İçişleri Bakanlığı Hukukçusu Emine Uzun ve Merkezi Cezaevi Psikoloğu Hazar Çoli de katıldı.

İmzalanan protokol ile; mahkum ve tutuklulara çeşitli alanlarda eğitimler verilmesi, tahliyeleri sonrasında ise istihdam olanaklarının artırılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte, cezaevinde mahkum ve tutuklular tarafından üretilen el işlerinin, İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği’nin desteğiyle çevrim içi platformlar üzerinden satışa sunulması ve bu ürünlerin tanıtımı için ortak pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi planlanmaktadır.

Özellikle kadın mahkumların el becerilerini geliştirmek ve psikososyal durumlarını iyileştirmek amacıyla çamur, seramik ve benzeri el sanatları atölyeleri düzenlenecek; bu çalışmalar, kadın mahkumların el fonksiyonlarını ve genel iyilik hallerini destekleyecektir

 

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