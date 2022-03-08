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Malezya, Moskova'ya yaptırım uygulamayacak

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Malezya'nın, güney komşusu Singapur'un Moskova'yı kınamasının ardından, Rusya'ya yaptırım uygulamayacağı bildirildi.
Malezya, Moskova'ya yaptırım uygulamayacak

Malezya'nın, güney komşusu Singapur'un Moskova'yı kınamasının ardından, Rusya'ya yaptırım uygulamayacağı bildirildi.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, parlamentoda milletvekillerine hitap etti.

Seyfeddin Abdullah, "Tek taraflı yaptırımlara inanmıyoruz" ifadesini kullanarak Malezya'nın, Ukrayna'ya saldırısı  nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini açıkladı.

Seyfeddin, "Yaptırımların Birleşmiş Milletlerden (BM) geçmesi gerekiyor. İnsan Hakları Konseyi üyesi olarak müzakerelerin devam etmesi için ateşkes tavsiyesinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Singapur, cumartesi günü Güneydoğu Asya ülkeleri arasında BM kararı olmaksızın Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan ilk ve tek ülke olmuştu.

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