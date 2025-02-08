Maliye 6 Milyar TL borçlanıyor...

Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı’na 6 milyar TL borçlanabilmesi için yetki verdi

Bakanlar Kurulu tarafından Maliye Bakanlığı’na devletin mali yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesine olanak sağlamak amacıyla 6 milyar TL borçlanması için yetki verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında devletin mali yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesine olanak sağlamak amacıyla 2025 Mali Yılı Bütçe Yasası Limitleri dahilinde 6.000.000.000 TL (altı milyar Türk Lirası) tutarında borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasını onayladı.”