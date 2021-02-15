Maliye Bakanı Dursun Oğuz: “Burslar bugün ödeniyor...”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2020 yılı Ekim, Kasım, Aralık bursları ile 2020 yılı Aralık ayı Taşımacılığın bugün ödeneceğini duyurdu.
Burslar için, 1 milyon, 370 bin, 216 TL, Taşımacılık için ise 874 bin, 332 TL ödenecek.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2020 yılı Ekim, Kasım, Aralık bursları ile 2020 yılı Aralık ayı Taşımacılığın bugün ödeneceğini duyurdu.
Burslar için, 1 milyon, 370 bin, 216 TL, Taşımacılık için ise 874 bin, 332 TL ödenecek.
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