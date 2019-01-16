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Manastır eğitimini bırakıp porno oyuncusu olan Pineda: Kiliseye gitmeyi de ihmal etmiyorum

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8 yılını manastırda geçirdikten sonra porno oyuncusu olmaya karar veren Kolombiyalı Yudi Pineda, aldığı kararla ilgili konuştu. Pineda, "Önce kendimi kötü hissettim ancak şimdi iyiyim. Ayrıca, kiliseye gitmeyi de hala ihmal etmiyorum" dedi.
Manastır eğitimini bırakıp porno oyuncusu olan Pineda: Kiliseye gitmeyi de ihmal etmiyorum

Rahibelerin din ve inançtan bahsettiği bir dersten etkilenerek manastırda yaşamayı seçen, fakat orada 8 yılını geçirdikten sonra ilahiyat öğretmenine âşık olup manastırı terk ettikten sonra porno oyuncusu olmaya karar veren Kolombiyalı Yudi Pineda, yeni kariyeriyle ilgili konuştu.

 

'AYİN VE DUALARI ASLA KAÇIRMAM'

Eski rahibinin kariyerini pornoda bırakması için yaptığı girişimlere başarılı bir şekilde direndiğini ve buna rağmen kiliseye gitmeyi bırakmadığını belirten Pineda, "Başlarda kötü hissediyordum ancak şimdi iyiyim. Aynı zamanda, kiliseye gittiğimde de kendimi iyi hissediyorum. Cuma dualarını, cumartesi buluşmalarını veya pazar ayinlerini asla kaçırmam" ifadelerini kullandı.

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